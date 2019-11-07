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ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? 2019 Mevlid Kandil tarihi ne zaman?

İslam alemi, çok değerli bir güne daha kavuşmanın heyecanını ve neşesini yaşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümü yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2019 tarihi de merak konusu oldu. ‘’Mevlid Kandili ne zaman’’ sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, 2019 Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Mevlid Kandil tarihi ne zaman? İşte Diyanet’in kandil günleri takvimi!

Giriş Tarihi: 7.11.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 09:31
Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? 2019 Mevlid Kandil tarihi ne zaman?

Diyanet işleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile kandil günleri de belli olmuştu. İslam âleminin heyecanla beklediği bu önemli gün öncesi '' ne zaman'' cevabı en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece ibadetler ile geçirilecek. Yatsı ezanının okunması ile birlikte tüm Türkiye'de camilerin dolup taşması bekleniyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Mevlid Kandil tarihi ne zaman?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 dini günler takvimini daha önce yayınlamıştı. Bu takvime göre Mevlid Kandili tarihi de belli oldu.

İşte kandil günleri takvimi;

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Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? 2019 Mevlid Kandil tarihi ne zaman?
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