Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur? Mevlid Kandili'nin anlam ve önemi nedir? İşte bilgiler!

İslam alemi Mevlid Kandili için geri sayıma başladı. Duaların kabul olacağı ve bol ibadetlerin gerçekleşeceği bugünde vatandaşlar oruçlarını tutmak istiyor. Bu bağlamda '' Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi bugünde camilerde toplu dualar edilecek. Günün anlam ve önemini içeren bugünde Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı nedir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

İslam dünyası Mevlid Kandili için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bunun akabinde Mevlid Kandili'nde oruç tutmak ise büyük sevaplar arasında yer alıyor. Haberimizde, Mevlid Kandili'nin önemine ve oruç tutmayla alakalı detaylara erişebilirsiniz.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır. Ona Muhammed adını, dedesi Abdülmuttalib koydu. Onun adının yeryüzüne yayılacağını, herkesin Onu medhedeceğini rüyada görmüştü. Muhammed, çok medholunan demektir.

Resulullah efendimiz, mevlid gecelerinde Eshabına ziyafet verir, dünyaya teşrif ettiği ve çocukluğu zamanında olan şeyleri anlatırdı. Hazret-i Ebû Bekir, halife iken, mevlid gecesinde, Eshab-ı kiramı toplayıp, Resulullah efendimizin dünyaya teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.