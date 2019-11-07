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cinayetine ilişkin 'da gelişmesi yaşandı! tutuklandı!

'nın programına yaşanan cinayeti ile ilgili yaşanan gelişmesi herkesi şoke etti. Gülümser Bulut'un katilini uzun bir süredir arayan Müge Anlı gelişmeleri sıcağı sıcağına aktarırken konu ile ilgili güncel olarak da detayları belirtiyordu. Yıllar önce Nilgün Kırlı'yı öldüren, daha sonrasında ise serbest bırakılan ve Gülümser Bulut cinayetinde bir numarı şüpheli olarak görülen kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Yaşanan son dakika gelişmesi herkesi ekrana kilitlerken olayın sonuçlanması ile aileyi bir nebze olsun mutlu etti. Konu ile ilgili ayrıntılar ise haberimizin içeriğinde…

Giriş Tarihi: 7.11.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 12:26
Gülümser Bulut cinayetine ilişkin Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı! Yunus Kahraman tutuklandı!

Uzun zamandır 'nın programında işlenen cinayeti ile ilgili bilgisi geldi. Bir numaralı şüpheli olarak kabul edilen, yıllar önce Nilgün Kırlı cinayeti ile ilgili de şüpheli gözüyle bakılan kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklama kararı çıkarılması üzerine tutuklanan bir numaralı şüpheli Yunus Kahraman'ın tutuklanması aileyi bir nebze olsun mutlu ederken izleyenler yaşanan son dakika gelişmesi karşısında şoka uğradı.

GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ BELLİ OLDU!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Gülümser Bulut cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Kefenlenip çekyatın altında tutulan ve bunu kimin yaptığı bilinmeyen olayda bir numaralı şüpheli olarak kabul edilen Yunus Kahraman tutuklandı.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

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Gülümser Bulut cinayetine ilişkin Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı! Yunus Kahraman tutuklandı!
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