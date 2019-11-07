Gülümser Bulut cinayetine ilişkin Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı! Yunus Kahraman tutuklandı!

Uzun zamandır Müge Anlı'nın programında işlenen Gülümser Bulut cinayeti ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Bir numaralı şüpheli olarak kabul edilen, yıllar önce Nilgün Kırlı cinayeti ile ilgili de şüpheli gözüyle bakılan Yunus Kahraman kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinden tutuklama kararı çıkarılması üzerine tutuklanan bir numaralı şüpheli Yunus Kahraman'ın tutuklanması aileyi bir nebze olsun mutlu ederken izleyenler yaşanan son dakika gelişmesi karşısında şoka uğradı.

GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ BELLİ OLDU!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Gülümser Bulut cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Kefenlenip çekyatın altında tutulan ve bunu kimin yaptığı bilinmeyen olayda bir numaralı şüpheli olarak kabul edilen Yunus Kahraman tutuklandı.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…