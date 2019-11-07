Müge Anlı'nın soruları katili ele verdi! Son dakika gelişmesi; Cesedi 9 gün sonra ormanda bulundu...

Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Müge Anlı'da ortaya çıkan son dakika gerçeği herkesin ilgisini çekti. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre Ercan O., kızıyla ilişkisi olan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı af tüfeğiyle öldürdü! Bu gerçeği Müge Anlı'nın babaya sorduğu sorular aydınlattı. Müge Anlı'nın soruları karşısında afallayan Ercan O.'nun bu tavırları karşısında polis ekipleri devreye girdi yapılan sorgu sonucunda cinayeti itiraf eden baba, namusu için cinayeti işlediğini ifade etti! İşte son dakika bilgileri...