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'nın soruları katili ele verdi! gelişmesi; Cesedi 9 gün sonra ormanda bulundu...

bir cinayeti daha aydınlattı! haberine göre; Çanakkale'nin ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki 'ın öldürüldüğünü Müge Anlı ve ekibi ortaya çıkardı. 29 Ekim'de kaybolan Gökhan Özkan'ın cinayet şüphelisi ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı, parçaları birleştiren Müge Anlı; .'ya "Gökhan ile o gün birlikteymişsiniz, sonra da haber alınamadı karınıza kızınıza uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusunu sordu birden afallayan Ercan O'nun bu tavrı emniyet ekiplerini harekete geçirdi! Bu olayın sonucunda da gerçek ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 08:05
Müge Anlı'nın soruları katili ele verdi! Son dakika gelişmesi; Cesedi 9 gün sonra ormanda bulundu...

Türkiye'nin en çok izlenen programları arasında yer alan 'da ortaya çıkan gerçeği herkesin ilgisini çekti. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre ., kızıyla ilişkisi olan 23 yaşındaki 'ı af tüfeğiyle öldürdü! Bu gerçeği Müge Anlı'nın babaya sorduğu sorular aydınlattı. Müge Anlı'nın soruları karşısında afallayan Ercan O.'nun bu tavırları karşısında polis ekipleri devreye girdi yapılan sorgu sonucunda cinayeti itiraf eden baba, namusu için cinayeti işlediğini ifade etti! İşte son dakika bilgileri...

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Müge Anlı'nın soruları katili ele verdi! Son dakika gelişmesi; Cesedi 9 gün sonra ormanda bulundu...
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