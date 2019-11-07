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’nın sorusu cinayeti aydınlattı

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Müge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattı
Çanakkale'nın Ayvacık ilçesinde kaybolan Gökhan Özkan'ın (23) ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Ailesi, Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü Ercan O.'dan şüphelendiğini belirtti. Müge Anlı, yayına bağlanan Ercan O.'ya "Onu eşinden ya da kızından mı kıskandınız? Kızına uygunsuz bir şey mi yaptı?" sorusunu yöneltti. Ercan O., Anlı'nın sorusuna şüpheli yanıtlar verince gözaltına alındı. Polis ifadesinde cinayeti itiraf eden Ercan O. cinayeti namusu için işlediğini belirtti.
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Müge Anlı’nın sorusu cinayeti aydınlattı
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