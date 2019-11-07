Ölüm oyunu

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İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleği yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarptı. Talihsiz kadın can verdi. Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesinde yaşandı. Yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına gelen çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı. Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş'a çarptı. Kevik, kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA