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‘Otobüsü bilerek duraktaki kalabalığın üstüne sürdüm’

’ta, geçen pazar günü durağa dalarak 1 kişiyi öldüren, 13 kişiyi de yaralayan halk otobüsü şoförü ’un ifadesi kan dondurdu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019
‘Otobüsü bilerek duraktaki kalabalığın üstüne sürdüm’
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü yaşanan otobüs dehşetinde çarptığı 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi ortaya çıktı. Necdet Karakuş'un emniyet ifadesinde, otobüsü kasten kalabalığın üzerine son sürat sürdüğünü söylediği anlaşıldı. Karakuş, ifadesinde "34 AJ 75.. plaka sayılı otobüs babam ve ortağına aittir. 3 Kasım günü otobüsü ben kullanmak istedim. Babam da kabul etti. 08.45'te ilk servise çıktım. İstanbul Maratonu sebebiyle bizim otobüsler Zincirlikuyu Metrobüs'ten geri geliyordu. Önceki akşam uyuşturucu kullanmıştım. Saat 16.30 sıralarında otobüs ile Beşiktaş Meydanı'na geldim. Normal güzergâhımdan çıkarak Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm ve kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm" dedi. Karakuş, sözlerine şöyle devam etti: "Benim o anki düşüncem insanlara kasten çarpmak ve kendimi öldürmekti. Olayın etkisiyle şoför koltuğunun yan tarafından kabinde devamlı bulunan meyve bıçağını aldım ve etraftakilere salladım. Suçlu hissettim ve kendimi öldürmek istedim. Yakındaki Beşiktaş iskelesine koşarak gittim. Doğruca denize atladım. Boğazın derinliğine doğru ilerleyerek boğulmak istedim. Bir süre sonra bayıldım. Gözümü açtığımda sahile çıkardıklarını anladım."

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‘Otobüsü bilerek duraktaki kalabalığın üstüne sürdüm’
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