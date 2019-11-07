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“Otobüsü duraktaki kalabalığın üstüne sürdüm”

Geçtiğimiz Pazar günü ’ta durağında bekleyen kalabalığın üzerine Halk Otobüsü’nü sürerek 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş’un ifadesi ortaya çıktı. Karakuş, “Ortaköy istikametine giden yolun kenarındaki durakta kalabalık bir grubun otobüs beklediğini gördüm ve kasti olarak o kalabalığın üzerine otobüsü yeşil ışık yandıktan sonra son sürat sürdüm. Benim o anki düşüncem insanlara kasten çarpıp kendimi öldürmekti. Otobüs kendiliğinden durdu. Nasıl durduğunun farkında değilim” dedi.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 09:06
“Otobüsü bilerek duraktaki kalabalığın üstüne sürdüm”

İstanbul 'ta geçtiğimiz Pazar günü yaşanan dehşetinde durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep olan otobüs şoförü Necdet Karakuş'un ifadesi ortaya çıktı.

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“Otobüsü bilerek duraktaki kalabalığın üstüne sürdüm”
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