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'in arkadaşı: 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin 35 senelik aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenazelerin kendisine verilmesi için savcılığa başvuruda bulundu. Alkan, "Avukatımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeleri almak istiyoruz" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 16:25
Oya Yetişkin'in arkadaşı: 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin yakın dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenaze defin ruhsatı için başvuruda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Aydın Egemen ile gelen Serpil Alkan, gazetecilere konuştu.

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Oya Yetişkin'in arkadaşı: 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti
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