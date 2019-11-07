Paşabahçe Vapuru Boğaz’a dönecek

BUGÜN NELER OLDU

Tarihi Paşabahçe Vapuru, yeniden Boğaz'la buluşacak. 10 yıl önce Beykoz Belediyesi'ne hibe edilen tarihi Paşabahçe Vapuru, kısa bir süre nikah salonu olarak kullanıldıktan sonra Paşabahçe sahilinde çürümeye terk edilmişti. Geçen ay sökülmek üzere ihaleye çıkarılan 67 yaşındaki vapur, İBB'nin Boğaziçi'ne yeniden kazandırmak üzere gemiyi istemesi üzerine, önce ihale iptal edildi. Beykoz Belediye Meclisi de bugün oybirliğiyle aldığı kararla, Paşabahçe'nin, yolcu vapuru olarak kullanılması ve 2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla Şehir Hatları A.Ş.'ye bedelsiz tahsisini onaylandı.