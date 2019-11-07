Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Kasım Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Dün akşam ekrana gelen diziler arasında Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz, Benim Adım Melek yer aldı. Medyayı yakından takip edenler '' reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada Afili Aşk dizisi birinci olurken, Sen Anlat Karadeniz onu ikincilikle takip etmiştir. Kurşun dizisi ise gerilerde kaldı. Peki 6 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6 KASIM

Reyting sonuçları 6 Kasım günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde, Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamasına dair detaylar yer alıyor.