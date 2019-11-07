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sonuçları açıklandı mı? 6 Kasım , , Sen reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Medyayı yakından takip edenler sonuçlarını an be an takip ediyorlar. Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler reytinglerde dün akşam birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Bunun akabinde ‘’ açıklandı mı?’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D’de , FOX TV’de , ATV’de Sen yer aldı. Geçen haftaki sıralamada zirvenin sahibi Afili Aşk dizisi birinci olurken, Sen Anlat Karadeniz dizisi onu ikincilikle takip etmiştir. Peki sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 7.11.2019 09:26
Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Kasım Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya rekabet etti. Dün akşam ekrana gelen diziler arasında , , Sen , Benim Adım Melek yer aldı. Medyayı yakından takip edenler '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada Afili Aşk dizisi birinci olurken, Sen Anlat Karadeniz onu ikincilikle takip etmiştir. Kurşun dizisi ise gerilerde kaldı. Peki sonuçları açıklandı mı? Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 6 KASIM

Reyting sonuçları 6 Kasım günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde, Afili Aşk, Kurşun, Sen Anlat Karadeniz reyting sıralamasına dair detaylar yer alıyor.

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