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oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı

'de korkunç cinayete giden ceset 11 yıl sonra ortaya çıktı!  Kocaeli'de 2008 yılında şahsın öldürülerek yol kenarına atılması olayında dosyayı yeniden inceleyen polis ekipleri, şahsın babası tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden babanın, oğlunu tabanca ile vurduktan sonra yol kenarına attığını ve cinayeti eşinden bile gizlediği ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 11:25
Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı

Olay, 8 Aralık 2008 yılında 'nin Karamürsel ilçesi D130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsizce yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin olan Bülent Erdem (41)'e ait olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri daha sonra Erdem'in Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan ailesine ulaştı.

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Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı
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