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davalık olduğu kızı ile barıştı

Yatsan’ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki davalık olduğu kızı ile barıştı. İzmirli işadamı, kızına biyonik böbrek takmaları için ABD’deki hastaneye 1 milyon dolar ödedi

Giriş Tarihi: 7.11.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 10:23
Sinan Güleç davalık olduğu kızı ile barıştı

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Türkiye'nin en büyük yatak üreticisi Yatsan'ın eski sahiplerinden 75 yaşındaki işadamı Sinan Güleç, 20 milyon liralık mal varlığını bakıcısı Gülcan Eren'in üzerine geçirince, kızı Nur Güleç ile arası açılmıştı. Nur Güleç, babasının sağlıklı karar veremediğini iddia ederek vasilik davası açmıştı.

KIZINA KIYAMADI

Böbrek hastası kızının sağlığı kötüye gidince dayanamayan Sinan Güleç, New York'taki özel bir hastaneye biyonik böbrek siparişi verdi. Türkiye'de yasal olmadığı için ABD'de nakledilecek yapay böbrek için 1 milyon dolar ödeyen işadamının tüm tedavi giderlerini de üstlendiği öğrenildi.

Kaynak:Yeniasır

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Sinan Güleç davalık olduğu kızı ile barıştı
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