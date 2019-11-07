Siyanürlü ölümden ruhsal bunalım çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Fatih'te 2'si kadın 4 kardeşin ölümünün ardından dram çıktı. Maddi bunalım yaşadığı ifade edilen Oya Yetişkin'in meyve suyuna siyanür koyarak kardeşlerine içirdiği ardından intihar ettiği iddia edildi. Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki Güneş Apartmanı'nda önceki akşam meydana gelen korkunç olayın ardında, maddi bunalım sonrası yaşanan cinnet çıktı.Binanın hemen altındaki büfenin sahibi Yusuf Demir, iki gün boyunca kardeşlerden haber alamayınca eve gitmiş, daire kapısında "Dikkat siyanür var. Polisi arayın, içeri girmeyin" notunu bulunca polise haber vermişti. Maske takan görevlilerce evden çıkarılan cenazeler kesin ölüm nedenini tespit etmek üzere otopsi için Adli Tıp'a gönderildi. Dün ortaya çıkan iddialara göre, birinci katta yaşayan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kaldıkları evin sahibi olan Turhan H.'nin borç olarak 60 bin lira istemesi üzerine banka kredisi çekti.Ancak borç ödenemeyince evin geçiminin büyük bir kısmını sağlayan Oya Yetişkin maddi sıkıntı yaşadı. Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencilerine işçi kadrosuyla modellik yapan Oya Yetişkin'in maaşına haciz geldi. 4 yıl önce anneleri ölen kardeşler, maddi sıkıntılar da yaşanınca ruhsal bunalım yaşadı ve antidepresan hapları kullanmaya başladı. Büfeye 1282 lira borcu olan, doğalgazı borç nedeniyle kapatılan, elektrik faturasını bile ödeyemeyen kardeşler zor günler geçirdi. Büfenin sahibi Yusuf Demir, kardeşleri 15 yıldır tanıdığını belirterek, "Cadde esnafının tamamı tanırdı. Sessiz ve sakin insanlardı. Anneleri öldükten sonra sorunlar yaşamaya başladılar. Bir tek Oya hanım çalışıyordu. Kardeşi Yaşar geçen yıl 3 ay yanımda çalıştı. Siparişleri götürüyordu. Bana bin 282 lira borçları vardı. Evlerine sadece ekmek, peynir gibi temel gıdalar alabiliyorlardı. Son dönemlerde çalışamadıkları için birçok yere borçları vardı, ödeyemez oldular. Oya hanımı iki gün önce gördüm ve maaşına haciz geldiğini söyledi. Evin sahibi borç para isteyince 60 bin lira kredi çekmiş ama adam parayı ödememiş. Parasızlıktan böyle bir şey yaptılar. Maaşına haciz koyulursa, bakkala borcu olursa, kirayı veremezse ne olur?" diye konuştu.Oya Yetişkin'in meyve suyuna siyanür katarak önce kardeşlerine içirdiği daha sonra da intihar ettiği ileri sürüldü. Kardeşlerin antidepresan hapları içtiği de iddia edildi. Tüm ihtimalleri değerlendiren polis, detaylı soruşturma yürütüyor.BABALARIMersin'de yaşayan 4 kardeşin ölümünün ardından polis, daire kapısını mühürledi. Borcu nedeniyle doğalgazı kapatılan daireye dün gelen Boğaziçi Elektrik (BEDAŞ) görevlisi, 607 liralık borcu nedeniyle elektriği de kesti.