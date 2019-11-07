Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu

Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu

'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocukları kandırıp çocuk istismarında bulunduğu iddia edilen bir kişi siber polisinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 15:20
Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu internette, Twitter sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesap ile çocukları kandırıp cinsel içerikli sohbet eden, ayrıca küçük çocuk fotoğraf ve videoları paylaştığını tespit ettiği 27 yaşındaki B.M.'nin evine operasyon düzenledi.

İĞRENÇ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Siber polisi iğrenç yazışmaları ve paylaşımları da ortaya çıkararak çocukları tuzağa düşmekten kurtardı. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu. Polisteki sorgusu tamamlanan B.M., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Dört kardeşin cenazelerini hala kimse almadı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal paylaşım sitesindeki iğrenç tuzağa siber polisi engel oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN