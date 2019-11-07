THY'den bilet kampanyası: THY’den 99 TL’ye uçak bileti! Türk Hava Yolları bilet kampanyası şartları ve diğer detaylar

THY, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı tek yön ekonomi uçuşlar için kampanya yaptığını duyurdu. 99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sunması ile birlikte çok sayıda vatandaş tarafından konuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar, arama motoru üzerinden 'THY 99 TL bilet kampanyası' araştırması yapıyorlar. İşte THY 99 TL uçuş bileti kampanyasının şartları..

THY 99 TL UÇUŞ KAMPANYASI ŞARTLARI VE DİĞER DETAYLAR

Kampanya 6 Kasım 2019 – 7 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2019 – 30 Ocak 2020 arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerlidir.

Kampanya Kıbrıs ve Hopa'ya yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.

İlgili promosyon sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.

Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır.Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.

Seyahat çıkışında 17 Ocak 2020 - 19 Ocak 2020 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışındadır.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.

Ücrete havalimanı vergileri, hizmet bedeli ve akaryakıt harçları dahildir.

Promosyon biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.

Promosyonlu biletler çağrı merkezimizden ve online kanallarımızdan düzenlenebilmektedir.

Promosyonlu fiyatlar grup rezervasyonları için geçerli değildir.