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Yarın

Son peygamber 'in doğum günü olan , yarın idrak edilecek.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:16
Yarın Mevlit Kandili

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul'da Eyüp Sultan ve Fatih, Konya'da Kapu, Isparta'da Ulu ve Elazığ'da Yeni Mahalle camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim, mevlidi şerif ve dua okutulacak.

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Yarın Mevlit Kandili
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