Aksaray'da, otizmli çocukların 'yuhalanması' olayına ilişkin flaş gelişme!

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ergül Arık, Aksaray Adliye Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaret ettiği öne sürülen Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'ten şikayetçi olmak için adliyeye geldiklerini söyledi.