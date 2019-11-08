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'da, otizmli çocukların 'yuhalanması' olayına ilişkin flaş gelişme!

Otizm Dayanışma Derneği üyeleri ve otizmli öğrencilerin velileri, hakaret iddiasıyla Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç hakkında suç duyurusunda bulundu. Muhtar hakkında maddi, manevi ve hakaret davası açacaklarını anlatan Arık, "Valimiz Ali Mantı olayın takipçisi. Okul yönetimiyle ilgili gerekli çalışma başlatıldı. Okul müdürü görevinden alındı. Müdür yardımcılarının da akıbetini bekliyoruz." diye konuştu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 14:18
Aksaray'da, otizmli çocukların 'yuhalanması' olayına ilişkin flaş gelişme!

Otizm Dayanışma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ergül Arık, Aksaray Adliye Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaret ettiği öne sürülen Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'ten şikayetçi olmak için adliyeye geldiklerini söyledi.

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Aksaray'da, otizmli çocukların 'yuhalanması' olayına ilişkin flaş gelişme!
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