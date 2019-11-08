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Atatürk ile ilgili şiirleri! İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde uzun ve kısa

Bundan tam 81 yıl önde hayata gözlerini yuman ulu önderimiz 'ün ölüm yıl dönümüne günler kala binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencisi uzun ve kısa 2,4,5 kıtalık şiirleri araştırmaya başladı. 1938 yılından bu yana her yıl tüm Türkiye'de saygı ve hasretle andığımız ulu önderimiz ile ilgili birçok şairimiz farklı dizeler kaleme almıştır. İnternet üzerinden "Atatürk ile ilgili " şeklinde araştırmalar yapılıyor. İşte en güzel 2,4,5 kıtalık kısa ve

Giriş Tarihi: 8.11.2019 15:22
Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri! İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu , 1938 tarihinde sabah saat 09:05'i gösterirken İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş ve bu durum tüm Türk halkını yasa boğmuştu. Ölümünün 81. Yılında her yıl olduğu gibi anma törenleriyle karşılanan bu gün için vatandaşlar internet üzerinden "" araştırması yapmaya devam ediyor. İşte en güzel 2,4,5 kıtalık uzun ve

EN GÜZEL VE DUYGUSAL ATATÜRK İLE İLGİLİ 10 KASIM ŞİİLERİ

Atatürk'ü Anma Günü'ne özel ilk ve ortaokul öğrencileri, hazırlanan tören ve etkinliklerde okumak üzere en özel ve en anlamlı 10 kasım şiirlerini araştırmaya devam ediyor. Haberimizin devamında hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirlerine ulaşabilirsiniz…

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Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri! İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri
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