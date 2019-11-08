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Son Dakika: 'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi

'da bir okulun bahçesinde servis altında kalan 'nun olayı hakkında son dakika gelişmesi... Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi. Veliler bazı sınıflarda ders yapılmadığı için öğrencilerini geri götürürken, okul bahçesinde kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 09:37
Son Dakika: Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi

Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti.

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Son Dakika: Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi
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