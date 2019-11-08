Son Dakika: Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi
Avcılar'da bir okulun bahçesinde servis altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun olayı hakkında son dakika gelişmesi... Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi. Veliler bazı sınıflarda ders yapılmadığı için öğrencilerini geri götürürken, okul bahçesinde kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.
Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:22Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 09:37
Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti.