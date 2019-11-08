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Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede

'da, banyoya koyduğu saat görünümlü gizli kamera ile eşi G.İ. (23) ve onun kadın akrabalarını kayda aldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K.İ., adliyeye sevk edildi. A.K.İ.'nin ifadesinde, suçlamaları reddederek, "Evlendikten 2 ay sonra boşanma kararı aldık. Benim saatten de kameradan da haberim yok. Benim prize takmamı istedi. Ben de saati prize takarken gizlice fotoğrafımı çekmiş. Tamamen maddi istekler yüzünden bana atılan bir iftiradır" dediği öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 17:48
Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede

'da oturan G.İ. isimli kadın, 7 ay önce evlendiği eşi A.K.İ. tarafından banyoya yerleştirildiğini iddia ettiği dijital saatten şüphelendi. G.İ., daha önce sözleşmeli er olarak görev yapan eşi A.K.İ.'ye saatin neden banyoda olduğunu sordu. A.K.İ. de eşine saate dokunmamasını kendisi için çok özel ve değerli olduğunu söyledi. G.İ., eşinin eve kadın misafirler ve akrabalar geldiğinde saatin fişini prize taktığını fark etti. Saati bir tanıdığına inceleten G.İ. dijital saatin aslında gizli kamera olduğunu fark etti. Bunun üzerine genç kadın durumu eşine söyleyince iddiasına göre darbedildi. G.İ., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu, ayrıca eşine boşanma davası açtı.

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Banyoda gizli kamerayla eşi ve akrabalarını kayda aldığı iddia edilen koca adliyede
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