‘Ben ölürsem onları da öldürürüm’ demiş

BUGÜN NELER OLDU

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşten Oya Yetişkin'in arkadaşı Serpil Alkan, "Oya ve Kamuran sürekli depresyon ilacı içiyorlardı. Oya 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti" diye konuştu. Siyanürle zehirlenen kardeşlerin aile dostu Serpil Alkan, dün avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek cenazelerin defin ruhsatı için başvuruda bulundu. Yetişkin kardeşlerin 35 yıllık dostu olduğunu belirten Alkan sır ölümleri aydınlatacak önemli açıklamalarda bulundu. Oya ve Kamuran Yetişkin'in sürekli depresyon ilacı kullandığını belirten Alkan "Kamuran ile en son bir hafta önce telefonda görüştüm bana, 'Benim başıma bir şey gelirse, biliyorum sen peşimde dolaşacaksın' dedi. Televizyonda öldüklerini öğrenince şok oldum" diye konuştu. Oya Yetişkin'in de kendisine "İnsanlardan nefret ediyorum" dediğini aktaran Alkan "Oya, 'Ben ölsem bu kardeşlerim ne yapar? Abim çalışmıyor, kardeşlerim de öyle. 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti bir sene evvel" diye konuştu.CHP ve bir kısım medya 4 kardeşin ölümünden rant çıkarma peşine düştü. Kardeşlerin bakkala olan 2 bin 200 liralık borç listesini gösteren BBC Türkçe, Cumhuriyet ve Birgün gibi gazeteler 'yoksulluk intiharı' algısı yapmaya çalıştı. Oysa, Oya Yetişkin'in Mimar Sinan Üniversitesi'nde çalıştığı ve 5 bin 800 lira brüt maaşı olduğu anlaşıldı. Kamuran Yetişkin'in de her ay devletten 800 TL yetim aylığı aldığı belirlendi.