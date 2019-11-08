Çocuk gelinle damat pencereden kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükçekmece'de ailelerin isteği üzerine evlendirilmek istenen 14 yaşındaki çocuk gelin ve 18 yaşındaki damat, düğün salonunu polisin basmasıyla, pencereden atlayarak kaçtı. İddiaya göre, S.T. isimli 14 yaşındaki kız çocuğu aile büyüklerinin isteği üzerine 18 yaşındaki A.A. ile evlendirilmek istendi. Engellemelere karşın kızın babası düğün için tarih aldı. Kızın yaşının küçük olduğunu söyleyen akrabalar, babayı ikna edemeyince çareyi polise bildirmekte buldu. Polis, salona baskın yaparak düğüne müdahale etti. Korkan çocuk gelin ve damat, gelin odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Gözaltına alınan küçük çiftin anne ve babaları, gelin ve damadı arayarak çağırdı. Olaydan 1 saat sonra polis merkezine gelen gençler, çocuk büro amirliğine götürüldü.