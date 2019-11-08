En yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri: Hayırlı Cumalar! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 8 Kasım 2019

Hayırlı Cumalar... Mevlid Kandili ile beraber bir mübarek Cuma gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu paylaşmaktayız. Her zaman olduğu gibi, yine bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ibadetler gerçekleştirilecek. Mübarek Mevlid Kandili neticesinde bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Öyle ki, günün sabah saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI (8 KASIM 2019)

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, Mevlid Kandili'ne özel olarak dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.