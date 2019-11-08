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En yeni ve resimli ile sözleri: Hayırlı Cumalar! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 8 Kasım 2019

Bir Cuma gününün daha mutluluğu ve huzuru Mevlid Kandili ile beraber bir başka hissediliyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajı ile sevdiklerini hatırlamayı ihmal etmiyor. Mevlid Kandili'ne özel olarak yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan milyonlarca yurttaş, sabah saatlerinden itibaren sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Sizleri için hazırladığımız haberimizde, kısa, uzun ve resimli ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz ve indirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. İşte, 8 Kasım 2019 Cuma için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... İşte, Mevlid Kandili'ne özel, birbirinden farklı, ayetli, yeni ve resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 8.11.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 08:51
En yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri: Hayırlı Cumalar! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 8 Kasım 2019

Hayırlı Cumalar... Mevlid Kandili ile beraber bir mübarek Cuma gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu paylaşmaktayız. Her zaman olduğu gibi, yine bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ibadetler gerçekleştirilecek. Mübarek Mevlid Kandili neticesinde bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Öyle ki, günün sabah saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI (8 KASIM 2019)

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, birbirinden farklı seçenekleri ile ve sözleri görsellerine ulaşabilir, Mevlid Kandili'ne özel olarak dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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En yeni ve resimli Cuma mesajları ile sözleri: Hayırlı Cumalar! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları 8 Kasım 2019
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