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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım Mevlid kandili Diyanet: , , ve diğer illerin

Müslüman âlemi için mübarek gün sayılan Cuma günü geldi çattı. Günün anlam ve önemine göre en merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi de "Cuma namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtı oluyor. Aynı zamanda Mevlit Kandiline denk gelen bu anlamlı güne göre , ve başta olmak üzere il il namaz vakitleri yoğun ilgi görmekte. Bu mübarek günde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak ve vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecekler. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:59
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım Mevlid kandili Diyanet: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma saati

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar büyük bir coşku ve heyecan ile doluyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur karşısında neşe dolan vatandaşlar günün anlam ve önemine göre "Cuma namazı saat kaçta?" araştırması yapıyorlar. Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım Mevlid Kandili , , ve il il Cuma namazı saatleri burada!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 8 KASIM 2019 İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Haberimizin detaylarından Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenebilir, il il detaylı Cuma namazı saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım Mevlid kandili Diyanet: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma saati
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