Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım Mevlid kandili Diyanet: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma saati

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar büyük bir coşku ve heyecan ile doluyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur karşısında neşe dolan vatandaşlar günün anlam ve önemine göre "Cuma namazı saat kaçta?" araştırması yapıyorlar. Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Kasım Mevlid Kandili İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri burada!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 8 KASIM 2019 İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

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