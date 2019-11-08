Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu! Cesedin kayıp olarak aranan Halil Özen’e ait olduğu tespit edildi

Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu! Cesedin kayıp olarak aranan ’e ait olduğu tespit edildi

’ın Kahta Karayolu’nda ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ormanlık alanda cesetle karşılaşan vatandaşlar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Erkek cesedinin kimliği belli oldu. Adıyaman’da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan ’e ait olduğu belirlendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 17:09
Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu! Cesedin kayıp olarak aranan Halil Özen’e ait olduğu tespit edildi

Adıyaman'da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen'e ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, ceset polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

İple ağaca asılı olarak bulunan ceset, yapılan otopsinin ardından cesedin 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana kayıp diye aranan 65 yaşındaki Halil Özen'e ait olduğu öğrenildi. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu! Cesedin kayıp olarak aranan Halil Özen’e ait olduğu tespit edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN