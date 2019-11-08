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2019: Haftasonu ve haftaiçi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczane çalışma saatleri burada!

Her türlü ilacın satıldığı, sağlığımız için gerekli olan güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Detay ve güncel bilgi gerektiren bu durum, sadece çalışma saatleri olarak değil nöbetçi eczane çalışma saatleri ya da mesai saatleri şeklinde de araştırılıyor. Özellikle hafta sonu sağlık alanında ihtiyacımız olan ilaçların aciliyetini gidermek amacı ile “hafta sonu eczane açılış ve kapanış saatleri” araması yapan vatandaşlar oldukça fazla. Peki eczane çalışma saatleri nasıldır? Pazar ya da Cumartesi günleri açık mı kapalı mı? İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 09:09
Eczane çalışma saatleri 2019: Haftasonu ve haftaiçi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczane çalışma saatleri burada!

Kısa tabirle ilaç satılan yer olarak bildiğimiz eczanelerin çalışma saatleri merak konusu oldu. Belirli saatler içerisinde çalıştığı için çoğu zaman vatandaşlar tarafından araştırılan bir konu olarak yerini alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Özellikle hafta sonu nöbetçi eczane çalışma saatleri oldukça fazla merak edilirken resmi tatillerde, arefe gününde de açık mı kapalı mı olduğu araştırılmakta. Haberimizin içeriğinden eczane çalışma saatlerine dair en güncel ve detaylı bilgilere ulaşabilir, çalışma saatleri listesini edinebilirsiniz.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI? AÇIKSA KAÇA KADAR?

Eczaneler Cumartesi günleri tam gün olarak hizmet verirken, Pazar günleri kapalıdır. Ancak Pazar günleri de nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

ECZANELER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI KAPALI MI?

Yıl başlarında (1 Ocak) Ramazan ve Kurban Bayramı, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatillerde kapalı olup Arefe günleri ise yarım gün olarak açıktır.

Eczanelerin kapalı olduğu günlerde ise nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Bir sağlık sorunu yaşadığımızda ya da hastalandığımızda doktorumuzun reçeteye yazdığı ilaçları almamız gerekir. Hem bilinçsiz ilaç kullanımını azaltmak hem de sağlığımıza gerekli miktarda gerekli ve doğru ilacı alabilmek adına burada eczaneler yardımımıza koşacaktır. Doktor muayenesi ardından verilen reçeteler sonucunda vatandaşların uğradığı yer eczanelerdir.

Eczane Çalışma Saatleri:

Ülkemiz genelinde hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) günleri sabah saat: 09:00'da açılır ve akşam saat 19:00'da kapanır.

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Eczane çalışma saatleri 2019: Haftasonu ve haftaiçi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczane çalışma saatleri burada!
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