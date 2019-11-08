Esila’nın resmi Siyami Ersek Hastanesi’ne asıldı

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Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kalp nakli bekleyen 11 yaşındaki kızı Esila'nın yaptığı "Organlarınızı cennete götürmeyin!!! Onlara Cennette değil burada ihtiyaç var!" yazılı dev resim, organ bağışına dikkat çekmek için İstanbul'da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi cephesine asıldı. Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Opr. Dr. Gültekin Hoş, "Esila, yoğun bakımda yattığı 6 aylık sürede gözlerinin önünde kalp nakli beklerken ölen çocuk ve yetişkinleri izlemiş ve bu yaşadıklarından etkilenerek bir resim çizmişti. Resmi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de asmak istiyoruz. Çünkü kıtalar arasına asılacak bu resim organ bağışı mesajını değil Türkiye'ye bütün dünyaya verecek" dedi.