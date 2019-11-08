‘Eşim banyoda gizli kamerayla bizi izliyormuş’

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Bolu'da yaşayan 23 yaşındaki kadın, 7 ay önce evlendiği eşinin banyoya yerleştirdiği saat görünümlü gizli kamerayla, hem kendisini hem de akrabalarını izlediğini öne sürerek savcılığa başvurdu. Eski sözleşmeli erbaş olan eşi A.K.İ.'nin, dijital saat görünümlü bir cihaz aldığını anlatan G.İ. "Cihazı, annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takardı. Neden buraya taktığını sorduğumda da, diğer prizleri şarj olmadığını, sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Annem geldiğinde yine cihazı banyoya taktı. Bir fırsatını bulup cep telefonuna baktığımda annemin görüntüsünü gördüm. Meğer o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Şikâyetçiyim" dedi. Genç kadının annesi M.B. ile babası A.B. de damatlarından şikayetçi oldu. A.K.İ.'nin 5 yıl önce de sahte polis kimliği hazırlayıp kendisini komiser olarak tanıtarak bir elektronik mağazasından, taksitle gizli kamera almak isterken yakalandığı öğrenildi.