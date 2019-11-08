Evde bakım maaşı 8 Kasım yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula!

Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Kasım ayına girmemizle birlikte bakım maaşları sorgulanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Evde bakım maaşlarına 2019 yılında zam yapıldı ve bakım maaşlarının zamlı güncel hali bin 315 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Peki 8 Kasım evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller nereler?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de 5 milyon hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara destek sağlanıyor. Bununla birlikte evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulanıyor. Haberimizde bakım maaşlarına dair detaylara erişebilirsiniz.