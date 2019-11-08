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fabrikasında korkutan

’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikasının bahçe kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen , itfaiye ekipleri tarafından binalara sıçramadan söndürüldü

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.11.2019 06:23 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 06:23
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlerin fabrika binalarına sıçramasını önlemek için çalışma başlattı.

Yapılan müdahale ile alevler son anda binalara sıçraması önlendi. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, onlarca malzeme küle döndü. İtfaiye ekipleri, yanan malzemelerin tekrar alevlenmesini önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
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