Gözyaşlarıyla uğurlandı

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İtalya'da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 21 yaşındaki İlayda Yarcan, dün Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde anne Şezin Yarcan, baba Levent Yarcan ve abla Alara Yarcan taziyeleri kabul etti. Yarcan Milano'da Boccani Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İtalya'nın en büyük bankalarından Ubi Banca'da staj yapmış, daha sonra da yine bu ülkede profesyonel iş hayatına başlamıştı. Ancak Yarcan geçen gün kalp krizinden hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü ise ailesini yasa boğdu. Önceki gün cenazesi İstanbul'a getirilen Yarcan, dün Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.