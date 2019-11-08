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Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu

'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 11:54
Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu

Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet etti. Polis tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B. dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı tabancayla bacağına 3 el ateş ederek, yaraladı.

Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu
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