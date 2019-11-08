Hac kayıtları ne zaman? 2020 Hac kura çekim tarihleri belli oldu mu?

Milyonlarca hac adayı kayıtları ve kura tarihlerini sorgulamaya başladı. Hem kutsal topraklara gitmek hem de ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Diyanet 2020 Hac kura kayıtlarını ve kura çekimlerini öğrenmek istiyor. Bunun akabinde '' 2020 hac kayıtları ne zaman başlıyor, kura çekim tarihleri ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. Ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurularını tamamlamalar gerekiyor. İşte ayrıntılar…

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 yılında ilk defa hacca gitmek isteyen hacı adayları için ön kayıt tarihini duyurdu.

İşte 2020 hac kayıt tarihi: 11 Kasım - 13 Aralık 2019 olarak duyurdu. 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 tarihinde çekilecektir.

2020 HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2020 yılında hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşların yukarıdaki belirtilen tarihler içerisinde www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla başvurularını tamamlamalar gerekiyor.

HACCIN ÖNEMİ NEDİR?

Her şeyden önce hac, Allah'ın emridir ve bunun için yerine getirilmesi gerekir. Bununla beraber haccın pek çok faydaları vardır. Şöyle ki:

Hac, günahlara kefarettir. Allah rızası için hacceden kimsenin küçük günahları bağışlanır.

Nitekim Peygamberimiz;

"Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hac'dan)" döner (Buhari, "Hacc", 4.) buyurmuştur.

Resul-i Ekrem Efendimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin dünyaya yayıldığı kutsal yerleri görmek, insanın maneviyatını yükseltir ve dini duygularını kuvvetlendirir. Kişinin hac esnasında normal elbiselerini çıkararak ihrama girmesi ona mahşer gününü hatırlatır. Ayrıca hac yolculuğu, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır.

Diğer taraftan mala olan bağımlılığı azaltarak, fakirlere ve yoksullara karşı merhamet duygularını geliştirir.

Hac, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanları yılda bir defa bir araya getirip birbirleriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve problemlerine çözüm üretmelerini sağlar.

Ülkeleri, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların aynı gaye için bir araya gelmeleri ve hep birlikte Allah'a yönelerek ibadet edip O'ndan af bağış dilemeleri, ruhları arındırarak İslam kardeşliğini güçlendirir.

Sosyal durumu ne olursa olsun, her seviyedeki Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması, doğuşta Allah katında eşit oldukları fikrini hatırlatır.