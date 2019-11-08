Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu burada

Yeni haftaya kapsamında 8 Kasım 2019 Cuma için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli ev ekonomisi&mutfak ürünleri ile oto aksesuarları gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLER VAR? 8 KASIM 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, Fakir marka toz torpasız elektrikli süpürge ile yine aynı markanın blender robot seti olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, soğuk havalar için dolabını zenginlleştirmek isteyenler için de polar fırsatları var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 8 Kasım Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.