İftar saat kaçta okunuyor? 8 Kasım akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte İstanbul ve il il ezan saatleri

İslam alemini yakından ilgilendiren iftar saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peygamber Efendimizin doğum günü olarak bilinen bugünde edinilen duaların ve yapılan ibadetlerin de sevabı kat kat fazladır. Bugünde tutulan oruçlar kabul olur ve sevabı artar. Öncelikle oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Bunun akabinde '' İftar saat kaçta? 8 Kasım akşam ezanı saat kaçta okunuyor?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il akşam ezanı saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 8 Kasım iftar saati kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

İFTAR SAAT KAÇTA? 8 KASIM AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Mevlid Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saatlerini öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin akşam ezanı saatlerine ezan saatleri sayfamızdan bakabilirsiniz.