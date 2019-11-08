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okunuyor? saat kaçta okunuyor? İşte ve il il ezan saatleri

’nde oruç tutan vatandaşlar ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. , , başta olmak üzere il il akşam ezanı saatleri merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu Hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan bugünde camilerde namazlar kılınacak ve bol bol dua edilecek. Oruç tutan vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için namaz tesbih namazları çekecek ve ezan saatinde dualar eşliğinde oruçlarını açacak. Peki iftar saat kaçta? saat kaçta okunuyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı saatleri sizlerle…

Giriş Tarihi: 8.11.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 17:38
İftar saat kaçta okunuyor? 8 Kasım akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte İstanbul ve il il ezan saatleri

İslam alemini yakından ilgilendiren iftar saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peygamber Efendimizin doğum günü olarak bilinen bugünde edinilen duaların ve yapılan ibadetlerin de sevabı kat kat fazladır. Bugünde tutulan oruçlar kabul olur ve sevabı artar. Öncelikle oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Bunun akabinde '' ? saat kaçta okunuyor?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. , , başta olmak üzere il il akşam ezanı saatleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 8 Kasım iftar saati kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

İFTAR SAAT KAÇTA? 8 KASIM AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

'nde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saatlerini öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin akşam ezanı saatlerine ezan saatleri sayfamızdan bakabilirsiniz.

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İftar saat kaçta okunuyor? 8 Kasım akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte İstanbul ve il il ezan saatleri
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