Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası

Hasan Şengönül ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TACİZ İDDİASI
O dönem askerden izne gelen Mustafa Tosun ve Bayram Kocabaş, Şengönül'ün kendilerine sarkıntılık ettiğini, bu nedenle bıçakladıklarını iddia etti. 2 şüpheli, tutuklandı.
'BEN BIÇAKLADIM'
Haklarında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanıklardan Mustafa Tosun, yargılama sırasında verdiği ifadelerde Hasan Şengönül'ü kendisinin bıçakladığını belirterek, "Hasan Şengönül'ü ben bıçakladım. Olay anında Bayram'da da bıçak vardı ancak o bıçağı kullanmadı. Bayram bizi ayırmaya çalıştı, 'Pişmanım' dedi. Sanık Bayram Kocabaş da "Ben bıçakla vurmadım. Daha çok ayırmaya çalıştım. Olay sırasında yanımda bıçak vardı ama kullanmadım. Apartmandaki vatandaşların bağırması üzerine bıçağı onlara gösterdim" diye konuştu. Kocabaş, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
KARAR VERİLDİ
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Tosun ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, son savunmaların ardından Mustafa Tosun'u 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bayram Kocabaş'ı ise beraat ettirdi.