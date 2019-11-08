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Kıskançlık krizine giren doktor sevgilisini vurdu

’da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı sevgilisini vurdu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019
Kıskançlık krizine giren doktor sevgilisini vurdu
Avcılar Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde önceki gece meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti.
Tıp merkezi sahibi 66 yaşındaki Celal Tosunoğlu, aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen 35 yaşındaki sevgilisi, Azerbaycan uyruklu Aida Xasiyeva ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Evli olduğu öğrenilen Tosunoğlu belindeki tabanca ile sevgilisi Xasiyeva tek el ateş etti. Xasiyeva yaralanırken kaçmak isteyen Tosunoğlu ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tosunoğlu'nun birlikte yaşadığı kadının aracına konum belirleme cihazı taktığı, "nerdesin" sorusuna doğru yanıt alamadığı için de kıskançlık krizine girdiği öğrenildi.
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Kıskançlık krizine giren doktor sevgilisini vurdu
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