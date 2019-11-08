Makatına kompresör ile hava verilen gencin bağırsakları zarar gördü

Olay, 7 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın Selendi ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Hikmet Yeşilkula, eğitim amaçlı staj yaptığı Selendi Sanayi Sitesindeki iş yerine giderken motosikletinin lastiği patladı. Lastiği tamir ettirmek isteyen Hikmet Yeşilkula, babasına ait lastikçi dükkanında çalışan arkadaşı E.K.'nın yanına gitti. Lastiği tamir ettirmek için dükkana giden Yeşilkula burada yaklaşık 4-5 saat oyalandıktan sonra Yeşilkula ve E.K.'nın ortak arkadaşları N.K. da dükkana geldi. Burada bir süre sohbet eden 3 arkadaş daha sonra şakalaşmak maksadıyla güreşti. Şakalaşma sonrası E.K. lastik şişirmede kullanılan kompresör arkadaşı Hikmet Yeşilkula'nın kirlenen üzerindeki tozu atmak istedi. Hava basıncının yetersiz olduğunu fark eden E.K. kompresörün ucuna basıncı arttıran yaklaşık 5 santimetrelik aparat taktı. Yeşilkula'nın üzerindeki tozları kompresör yardımıyla temizleyen E.K., daha sonra diğer arkadaşı N.K.'nın da yardımıyla Yeşilkula'yı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. E.K. etkisiz hale getirdikleri arkadaşları Yeşilkula'nın makatından kompresör ile hava verdi. Tüm iç organları hava ile dolan Yeşilkula'nın vücudu balon gibi şişerken panikleyen E.K. ve N.K., havayı çıkarmaya çalıştı. Dükkana gelen başka biri, Yeşilkula'nın acı içerisinde kıvrandığını fark ederek kendi aracıyla Selendi Devlet Hastanesine götürdü.

