Marmaray (Halkalı - Gebze Banliyö Treni) çalışma saatleri: İlk ve son sefer kaçta? Marmaray sefer saati

İstanbul, trafik nedeniyle ihtiyaç olmadığı sürece kara yolu ile ulaşımın pek tercih edilmediği bir kent. Bu nedenle trafikle daha az haşır neşir olan Metrobüs ya da Metro - Marmaray gibi raylı sistemler daha çok tercih ediliyor. Bu sistemlerden biri olan Marmaray oldukça geniş bir ulaşım güzergahına sahip. Marmaray'ı kullanan vatandaşlar "Marmaray / Halkalı Gebze Banliyo Tren çalışma saatleri nasıl?" ve "Marmaray son sefer ve ilk sefer saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu makalede, Marmaray çalışma saatleri 2019 hakkında bilgi edinebilir ve Marmaray haftasonu çalışma saatleri ile kış tarifesine ulaşabilirsiniz.

MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ – HALKALI GEBZE BANLİYÖ TRENİ METRO SAATİ

İşte Marmaray çalışma saatleri 2019, ilk ve son sefer saati…

MARMARAY BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

Maramaray'ın resmi tatillerde çalışma saatleri farklılık gösterdiği için, özel günlerde Marmaray resmi internet sitesini ziyaret etmeniz gerekmektedir.

MARMARAY GÜZERGAHI