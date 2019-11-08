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Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Mevlid Kandili bu sene, 8 Kasım Cuma günü okunacak dualar, kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler ile eda edilecek. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen bu mübarek günün, İslam alemi için oldukça önem arz etmesi dolayısıyla gerek Mevlid Kandili duası ederek, gerek tesbih namazı kılarak yapılacak ibadetler ile bu kutlu günün faziletinden faydalanmak isteyen milyonlarca Müslüman, “Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili’nde okunacak dualar nelerdir?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Mevlid Kandili’nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler ve bu günün anlam ve önemi…

Giriş Tarihi: 8.11.2019 16:29
Mevlid Kandili’nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gece, Mevlid Gecesi olarak adlandırılır. Hz. Peygamber'imizin doğumunu kutladığımız Mevlid Kandili; tüm Müslümanlar için, okuyacakları dualar ve kılacakları namazlar ile yapacakları ibadetlerde peygamberimizin insanlığı aydınlatan merhametini, adaletini, sabrını, cömertliğini ve bize sunduğu tüm değerleri anlayıp hayatlarını peygamberimizin yüce ahlakı ile güzelleştirecekleri bir gündür. Öte yandan Mevlid Kandili'nde salavat getirmenin fazileti de oldukça yüksektir. Mevlid Kandili'nin Müslümanlar için bu denli önem taşıması, Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerin yoğun olarak araştırılmasına sebep oluyor. İşte Mevlid Kandili'nin anlam ve önemine binaen kandil günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir sorularının cevapları…

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?

nelerdir? Mevlid Kandili nasıl ihya edilir? Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği bu yüce günde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar yoğun olarak araştırılıyor. Öncelikle bu gecenin ruhaniyetinden istifade etmek oldukça önemlidir. Bu sebeple Mevlid Kandili'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler ile birlikte edilecek dualara ayrı bir önem verilmeli, bu gece manevi açıdan huzur dolu bir şekilde geçirilmelidir.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Mevlid Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve okunacak dualar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. İlerleyen sayfalarda tutulacak oruç, getirilecek salavat, kılınacak namaz, okunacak dua ve Kur'an-ı Kerim'den sureler konularına değindik.

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