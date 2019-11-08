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'ün en büyük hayali avukat olmakmış

Avcılar'da okul bahçesi içinde servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybeden 'ün acılı babası konuştu. Baba Cahit Mirzaoğlu, kızının en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyleyerek olayla ilgili, "Kaza değil cinayet" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 10:58
Minik Eylül'ün en büyük hayali avukat olmakmış

Olay dün Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde yaşanmıştı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, okulun içine giren Hüseyin Y. yönetimindeki servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Dün akşam üstü 'ün cenazesi yakınları tarafından defnedilirken sürücü Hüseyin Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba Cahit Mirzaoğlu ve yakınları ise taziyeleri kabul ediyor. Baba Mirzaoğlu 9 yaşındaki kızının ölümü ile ilgili olarak, "Birinci ihmal servis aracının o okula girmemesi lazım. Servis aracının girdiği yerde binlerce Eylül var. Bugün Eylül'e çarptı. Okul yönetiminden hepsinden şikayetçiyim. Orada Eylül 15-20 dakika orada kalıyor kimse müdahale etmiyor ambulans bekleniyor. Halbuki birisi alıp araba ile hastaneye götürebilirdi. Ben buradan en az 20 dakika koşarak gittim" dedi.

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Minik Eylül'ün en büyük hayali avukat olmakmış
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