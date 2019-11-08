Okul servisi dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Avcılar'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde, servis şoförünün aracı manevra yaptığı sırada 8 yaşındaki kız çocuğu Eylül Mirzaoğlu tekerleğin altında kaldı. Ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra hastaneye akın eden yakınları Eylül'ün öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Servis şoförü gözaltına alındı.Olay, Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü Hüseyin Yıldırım, kullandığı aracıyla okul bahçesine girdi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan 8 yaşındaki 2'nci sınıf öğrencisi Eylül'e çarptı. Neye çarptığını fark etmeyen Yıldırım, bir manevra daha yapınca Eylül'ü tekerleğin altına aldı. Okul bahçesinde bulunan velilerin bağırması üzerine Yıldırım, aracı durdurdu. Velilerin ve okul yönetimin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Eylül'ü hastaneye kaldırdı.Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Eylül kurtarılamadı. Olaydan sonra hastaneye akın eden ailesi ve yakınları, Eylül'ün öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Olaydan sonra okul tatil edilirken, şoför Yıldırım ve okul müdürü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.