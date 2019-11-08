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MPİ duyurdu: çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Kasım sonuçları hızlı bilet sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 7 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, MPİ 7 Kasım Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 09:47
MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Kasım Süper Loto sonuçları sonuçları hızlı bilet sorgulama

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen 7 Kasım Süper Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen haftanın ardından Süper Loto sonuçları konusunda ilgi daha da artmıştı. Dün akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA 7 KASIM

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'de çekildi ve 21.20'ye doğru açıklandı.

İşte, dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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MPİ duyurdu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 7 Kasım Süper Loto sonuçları sonuçları hızlı bilet sorgulama
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