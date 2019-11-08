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Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. 'Ev borcum var' dedi

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere karşı kentin en işlek noktalarında çalışma yaptı. Atatürk Caddesi'nde dilenen 73 yaşındaki Müfit D'nin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen çok miktardaki para, ekipler tarafından güçlükle sayıldı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.11.2019 21:09

Sivas'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen Çorum nüfusuna kayıtlı M.D.'nin üzerinde arama yapıldı. M.D.'nin ceplerinde 2 bin 280 lira, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan M.D., otobüs terminale götürülerek, memleketine gönderildi.

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Zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı güçlükle sayabildi. Dilenci 'Ev borcum var' dedi
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