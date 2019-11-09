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Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri ve sözleri

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. yıl dönümü tüm yurtta saygı ve özlemle anılacak. 1938’de saatler 9’u 5 geçe hayata gözlerini yuman ulu önderimizi anacağımız bu günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen pek çok kişi ’10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları ve sözleri’ araştırıyorlar. Bu özel günde tüm yurtta etkinlikler yapılacak, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anılacak. Haberimizin içerisinden ’10 Kasım Atatürk’ü anma sözleri, mesajları ve şiirlerini bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.11.2019 21:06
10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri ve sözleri

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk günü 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. Her sene olduğu gibi bu sene de hasret ve özlemle anılacak olan 10 Kasım gününde yüz binlerce kişi Anıtkabir'e akın edecek. Saatler 09.05'de hayat bir dakikalığına duracak. 10 Kasım'ın anlamını anlatan şiirleri ve mesajları araştıran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri, sözleri ve mesajları aratmasını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel, anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajlarını sizler için hazırladık…

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ! 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları ve sözlerini haberimizin içerisinden bulabilir, sevdiklerinizle bu anlamlı günü paylaşabilirsiniz…

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10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri ve sözleri
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