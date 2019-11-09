10 Kasım Atatürk’ü anma mesajları, sözleri ve şiirleri! Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri ve sözleri

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım günü 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. Her sene olduğu gibi bu sene de hasret ve özlemle anılacak olan 10 Kasım gününde yüz binlerce kişi Anıtkabir'e akın edecek. Saatler 09.05'de hayat bir dakikalığına duracak. 10 Kasım'ın anlamını anlatan şiirleri ve mesajları araştıran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Resimli, yazılı 10 Kasım şiirleri, sözleri ve mesajları aratmasını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de sizler için en güzel, anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajlarını sizler için hazırladık…

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ! 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

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