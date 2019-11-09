80 milyon TL’lik boşanma davası

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Tacirler Yatırım Menkul Değerler ile Tacirler Holding'in ortağı Murat Tacir'in, 23 yıllık eşi Sevim Aslı Tacir, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma ve zina davası açtı. İki kez barıştıkları halde kocasının yine kendisini aldatmaya devam ettiğini öne süren iki çocuk annesi Sevim Aslı Tacir, aylık 100 bin lira tedbir nafakası ile 80 milyon lira tazminat istedi. Şirket hisseleri üzerine ile gayrimenkullere tedbir konulmasını talep ederek "Kadınlık gururum ve onurum kırıldı" dedi. Eşinin gerçeğe aykırı açıklamalar yaptığını iddia eden Murat Tacir'in avukatı ise "Taraflar barışarak evliliklerini sürdürmüşler, bu dava açıldıktan sonra evliliklerine bir şans daha vermek istemişler ve uzun süreli tatile çıkmışlardır. Taraflar en son yaşanan tartışma sonrası yeniden ayrılmışlar ve müvekkilim evden ayrılmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin eşini aldatması söz konusu değil" diyerek davanın reddini istedi.Mahkeme ara kararında anne için aylık 30 bin lira, çocuk için 7 bin 500 lira tedbir nafakası verdi. Davanın geçen ay görülen ilk duruşmasında ise Sevim Aslı Tacir, "Açtığım davadan sonra bir araya gelmedik. Karı-koca ilişkimiz devam etmedi. Tatilde aynı odada kalsak bile ben kızımla, davalı ayrı yatakta yatmıştır. Barışıp da bir araya gelmiş değiliz. ABD'ye tatile ayrı ayrı gittik. Davalı 3 hafta sonra geldi. Aynı binada farklı dairelerde kaldık. ABD'ye gelmesine izin vermemin sebebi çocuğun psikolojisi açısından psikiyatristin söylemesi nedeniyledir" dedi. Duruşma ertelendi.