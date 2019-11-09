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Balık tutarken gölete düşen öğretmen kayboldu

'ın Süleymanpaşa ilçesinde, arkadaşıyla gölete balık tutmaya giden ilkokul öğretmeni İbrahim İ'nin suda kaybolması üzerine, arama çalışması başlatıldı. ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren araması sonucu İbrahim İ'ye ulaşılamadı. Arama çalışmaları sabah saatlerinde devam edecek

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.11.2019 03:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 03:37
Balık tutarken gölete düşen öğretmen kayboldu

Alınan bilgiye göre, akadaşı Celal B. ile Karakacakılavuz Göleti'ne balık tutmaya giden ilkokul öğretmeni İbrahim İ. (37) tekneyle açıldı. Bir süre sonra teknenin devrilmesi sonucu Celal B. ve İbrahim İ. suya düştü.

Celal B. kendi imkanlarıyla yüzerek kıyıya çıkarken, İbrahim İ. bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren araması sonucu İbrahim İ'ye ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına, sabah saatlerinde AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından devam edilecek.

Karacakılavuz Mahallesi Muhtarı Mehmet Canki, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki kişinin gölete balık tutmaya geldiklerini belirterek, "İbrahim zaten bizim mahallede öğretmendi, sürekli buralara gelirdi. Arkadaşıyla balık tutarken tekneleri devrilmiş, arkadaşı kıyıya çıkarken kendisi suda kayboldu. İnşallah kısa sürede bulunur." dedi.

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Balık tutarken gölete düşen öğretmen kayboldu
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