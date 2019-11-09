Birbirinden habersiz yedi kadınla evlendi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da böylesi olmaz dedirten bir olay yaşandı. Ömer Sırtaş (41), geçtiğimiz yıllarda Sevgi D. (31) ile imam nikahıyla evlendi ve bir çocukları oldu. Sevgi D., hayvancılıkla uğraştığı için eşinin eve gelmemesini yadırgamıyordu. Geçtiğimiz günlerde Sevgi D.'nin annesi Sırtaş'a kredi çekti. Ancak aylar geçmesine rağmen kredi borcu ödenmeyince Sırtaş'ı aradı. Telefonu açan Selin E. (39) isimli kadın "Eşimi neden arıyorsunuz?" diye sorunca Sırtaş'ın kendi kızıyla evli olduğunu söyledi. Selin E., 7 yıldır evli olduğu ve iki çocuğu olan Sırtaş'a durumu sonru. Sırtaş Sevgi D.'yi tanımadığını söyleyip eşini inandırmak için DNA tespiti için dava açtı. Ancak mahkeme Sırtaş'ı yalanladı. İki kadın bunun üzerine mahkemede başka bir şok daha yaşadı. Sırtaş'ın 3 çocuğu daha vardı. İki kadın dedektif gibi iz sürerek Sırtaş'ın Dilşad Ö., Aliye A.,Satiye Ö., Sabriye G. ve Melek B. isimli 5 eşine ve 3 çocuğuna ulaştı. 7 kadının da birbirinden haberleri yoktu. İki kadın kendilereni tehdit eden Sırtaş'ı savcılığa şikayet etti. Sırtaş hakkında soruşturma başlatıldı.