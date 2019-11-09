Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Aydın'da, kendisini "Ekonomist-broker" olarak tanıtan Safiye Gökçen Bulut, kılıktan kılığa girerek, sanal para Bitcoin borsasında yüksek kazanç vaadiyle, yüzlerce kişiden para topladı. Bu paralarla Bitcoin alan ve kendi hesabında tutan Bulut, hesabında yaklaşık değeri 380 milyon olan 7 binden fazla Bitcoin birikince 2 ay önce sırra kadem bastı. Aydın'da 28 kişi şikâyetçi olurken, Bulut'un İstanbul'un ünlü mekanlarında eğlenirken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Bulut'un peşine düşen Aydın Emniyet Müdürlüğü özel ekibi en son Beyoğlu'nda birlikte eğlendiği kişilerle ulaştı. Bulut'un kullandığı cep telefonunu belirleyen ekip, sinyallerden Bursa yönüne gittiğini belirledi.Bursa polisi, lüks bir otomobille İstanbulİzmir otobanında seyir halinde olan Bulut'u, önceki gece saat 03.00'te Bursa'daki batı gişelerinde yakaladı. Mağdurların "Binbir surat Bitcoin Safiye" diye adlandırdıkları Bulut'un tanınmamak için saçlarını siyaha boyatıp başörtüsü taktığı öğrenildi. Aydın EmniyeT Müdürlüğü'ne geterilirken mağdurların "Yazıklar olsun" protestolarına rağmen rahat tavırlarıyla dikkat çeken Bulut'un, ifadesinde kaldıraç yöntemiyle müşterilerine kazandırdığı paraları aynı şekilde batırdığını, paralarını aldığı kişilere ödeme yapacağını söylediği öğrenildi. Son cüzdan bakiyesinin 5 bin 143 Bitcoin olduğu belirlenen Bulut'un, paranın diğer kısmını yurtdışına aktardığı öğrenildi.Safiye Gökçen Bulut'un yanında hizmetçi olarak çalışan A.B., "Ben de babamdan aldığım 61 bin lirayı verdim. Bir arkadaşım da 90 bin lira vermiş. Kaybolmadan önceki gece saat 03.00'te irtibata geçtim. 'Tamam ablacığım, paralar yarın hesapta. Herkesin parasını yatırıyorum' dedi. Sabah arayan kimse ulaşamadı. Her şeyi evinde yapıyordu" dedi. Bulut, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.